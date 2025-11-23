James Harden stellt für die Los Angeles Clippers einen neuen Franchise-Rekord auf.

Legende: Fand stets einen Weg an den Gegenspielern vorbei James Harden. Keystone/AP Photo/Nell Redmond

Die Los Angeles Clippers konnten sich am Samstag bei den Charlotte Hornets mit 131:116 durchsetzen und nach 9 Niederlagen aus den letzten 10 Partien wieder einmal einen Sieg einfahren. Während der Schweizer Rookie Yanic Konan Niederhäuser zu einem Kurzeinsatz kommt, wirft James Harden sagenhafte 55 Punkte.

Der 36-Jährige stellte damit einen neuen Franchise-Rekord für die Clippers auf. Schon nach dem 1. Viertel hatte der Linkshänder 27 Zähler auf seinem Konto. Niederhäuser blieb in 3:16 Minuten ohne Punkte und verbuchte 2 Rebounds.

14. Pleite in Serie für George

Kyshawn George musste mit den Washington Wizards derweil die 14. Niederlage in Serie verkraften – und es war eine ganz bittere. Bei den Chicago Bulls lagen die Gäste aus der Hauptstadt über 42 der 48 Minuten in Führung, mussten sich am Ende aber mit 120:121 geschlagen geben.

34 Sekunden vor Schluss verwandelte Tre Jones die entscheidenden beiden Freiwürfe zum Sieg für die Bulls. Denn beim letzten Angriff der Wizards verlor ausgerechnet George den Ball. Der Walliser kam insgesamt auf 17 Punkte, 12 Rebounds und 7 Assists.

NBA