Die Saison für das Team aus Los Angeles mit dem verletzten Schweizer Yanic Konan Niederhäuser ist vorbei.

Legende: Hat das Nachsehen Kawhi Leonard (l.) von den L.A. Clippers gegen Draymond Green von den Golden State Warriors. Photo by Ronald Martinez/Getty Images

Die Playoffs in der NBA finden ohne die Los Angeles Clippers statt. Das Team von Yanic Konan Niederhäuser unterlag im Play-in den Golden State Warriors 121:126.

Die Clippers, die ohne den nach wie vor verletzten Niederhäuser antraten, befanden sich lange auf der Siegerstrasse. Im letzten Viertel führten sie zwischenzeitlich mit 13 Punkten Vorsprung, ehe die Gäste aus San Francisco aufdrehten und das Blatt wendeten.

76ers schaffen die Quali

Während die Saison für die Clippers zu Ende ist, hat der Champion von 2022 die Chance, sich mit einem Sieg gegen die Phoenix Suns für die Playoffs zu qualifizieren.

Einen Platz in der entscheidenden Phase der Meisterschaft sicherten sich die Philadelphia 76ers. Sie setzten sich gegen die Orlando Magic 109:97 durch und treffen in den Achtelfinals auf die Boston Celtics. Den unterlegenen Magic bietet sich gegen die Charlotte Hornets eine zweite Möglichkeit auf die Playoffs.

NBA