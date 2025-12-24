In der NBA ist Kyshawn George am Dienstag gar nicht auf Touren gekommen. Zudem: Yanic Konan Niederhäuser gewinnt gegen Clint Capela.

Legende: Es lief ihm so gar nicht gegen die Hornets Kyshawn George (Archiv). Imago/Anadolu Agency

Eigentlich ist Kyshawn George ein treffsicherer Spieler. Im Schnitt finden 46,8 Prozent seiner Würfe den Weg in den Korb. Im November gegen Dallas traf er gar 73,3 Prozent seiner Versuche (11 von 15). In der Nacht auf Heiligabend war der Walliser indes meilenweit von diesen Werten entfernt.

Bei der 109:126-Niederlage seiner Washington Wizards bei den Charlotte Hornets versenkte George gerade einmal einen von neun Würfen (11,1%). Das ist der mit Abstand tiefste Wert in dieser Spielzeit, zuvor lag dieser bei 27,3 Prozent. Immerhin konnte sich George gegen die Hornets in 31 Minuten Spielzeit 6 Assists gutschreiben lassen.

Niederhäuser mit Sieg gegen Capela

Zu seinem erst 4. Einsatz im Dezember kam Yanic Konan Niederhäuser. Der Freiburger Rookie bei den Clippers wurde beim 128:108-Heimsieg gegen die Houston Rockets mit Clint Capela während 15:19 Minuten eingesetzt. Dabei gelangen ihm 3 Punkte und 2 Rebounds. Capela kam auf der anderen Seite nur zu einem Mini-Einsatz: Der Genfer Center stand während 5:15 Minuten auf dem Parkett (2 Punkte).

