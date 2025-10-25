Beim 117:107-Auswärtssieg der Wizards gegen Dallas hat der Walliser Kyshawn George eine überragende Leistung aufs Parkett gezaubert.

Legende: Im Hoch Kyshawn George wusste gegen Dallas auf der ganzen Linie zu überzeugen. Keystone/AP Photo/Tony Gutierrez

Im 2. Saisonspiel korrigierte Washington seinen Fehlstart und liess auf das 120:133 auswärts gegen Milwaukee erneut in der Fremde ein 117:110 gegen die Mavericks folgen. Dabei tat sich der Schweizer Shooting Guard Kyshawn George mit einem persönlichen Punkterekord hervor:

34 Punkte und 11 Rebounds bedeuten in seiner 2. Saison die bislang beste Ausbeute.

4 Assists, 3 Blocks und 2 Steals unterstreichen seine starke Form weiter.

In 35 Minuten auf dem Parkett trifft der Walliser in 11 von 15 Würfen den Korb, darunter befinden sich bemerkenswerte 7 von 9 Dreipunkte-Würfen.

2. Sieg für Niederhäuser und Co.

Die beiden anderen in der NBA engagierten Schweizer mussten sich mit deutlich weniger Präsenzzeit begnügen. Der Clippers-Rookie Yanic Konan Niederhäuser spielte 5 Minuten in einem Match, den Los Angeles zuhause mit 129:102 gegen die Phoenix Suns gewann. Der Freiburger Aufbauspieler erzielte 6 Punkte.

Clint Capela unterlag mit Houston zuhause den Detroit Pistons 111:115 und buchte lediglich 2 Punkte.

