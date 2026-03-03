In der NBA standen in der Nacht auf Dienstag alle 3 Schweizer im Einsatz. Capela und Niederhäuser siegten.

Legende: Kein Durchkommen für Washingtons Bilal Coulibaly gegen Clint Capela. Scott Taetsch/Getty Images

Die Houston Rockets mit Clint Capela bezwangen auswärts die Washington Wizards mit Kyshawn George 123:118. George gehörte zur Stammformation, stand doppelt so lange auf dem Parkett wie Capela und skorte 16 Punkte. Andererseits setzte Capela (4 Punkte) mit 8 Rebounds in nur 11 Minuten ein deutliches Zeichen.

Die Wizards kassierten die 5. Niederlage in Serie und besitzen nur noch theoretische Chancen auf einen Play-In-Platz. Die Rockets hingegen stehen mit 38 Siegen bei 22 Niederlagen komfortabel da.

Niederhäuser mit starkem Auftritt

Den Los Angeles Clippers mit Yanic Konan Niederhäuser gelang mit dem 114:101-Auswärtssieg gegen den Tabellennachbarn Golden State Warriors ein wichtiger Erfolg im Rennen um die Playoff-Plätze. Niederhäuser überzeugte in den Reihen der Clippers. Der Freiburger liess sich 11 Punkte und 9 Rebounds notieren.

