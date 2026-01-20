George spielt gross auf, doch die Clippers sind zu stark

Legende: Zweitbester Skorer seines Teams Kyshawn George. Photo by Scott Taetsch Getty Image

Es hätte das nächste Schweizer Duell werden können, doch dem Freiburger Yanic Konan Niederhäuser blieb aufseiten der Los Angeles Clippers ein weiteres Mal lediglich die Rolle des Ersatzspielers.

Kyshawn George wies bei den Washington Wizards am Ende mit 18 Punkten den zweitbesten Wert seines Teams aus und hätte es in der Schlussphase in der Hand gehabt, das Spiel zugunsten der Wizards zu entscheiden. Neun Sekunden vor dem Ende vergab der Walliser beim Stand von 106:108 aber die Möglichkeit, mit einem Drei-Punkte-Wurf das Blatt zu wenden.

Serie geht weiter

Bei den Clippers, für die es der 6. Erfolg in Serie war, brillierte James Harden mit 36 Punkten. Bei Washington, zwischenzeitlich mit zehn Punkten in Führung gelegen, herrscht nach der 7. Schlappe hintereinander weiterhin Krisenstimmung.

Die Wizards sind nach Punkten nach wie vor das drittschlechteste Team der Liga. Trist ist auch die Statistik über die letzten Jahre hinweg: Gegen die Clippers zogen die Wizards zum 10. Mal am Stück den Kürzeren. Der letzte Sieg liegt fünf Jahre zurück.

