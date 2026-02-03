Clint Capela feiert in der NBA einen knappen Sieg. Weniger gut läuft es Yanic Konan Niederhäuser.

Legende: Erzielte fast 40 Punkte Alperen Sengün (links). Keystone/AP/Michael Conroy

Die Houston Rockets haben gegen die Indiana Pacers einen 118:114-Erfolg gefeiert. Das Team von Clint Capela fuhr damit den achten Sieg aus den letzten 10 Spielen ein. Dem Genfer gelangen während knapp elf Minuten vier Punkte und sieben Rebounds.

Spielentscheidend für die Rockets war Alperen Sengün. Dem Türken gelangen 39 Punkte und 16 Rebounds – kein anderer Spieler übertraf diese beiden Werte.

Niederhäuser muss unten durch

Weniger erfolgreich verlief der Spieltag für Yanic Konan Niederhäuser und die Los Angeles Clippers. Gegen die Philadelphia 76ers resultierte eine 113:128-Niederlage. Der Freiburger Rookie wurde für knapp sechs Minuten eingesetzt, in dieser Zeit gelangen ihm zwei Punkte und drei Rebounds.

