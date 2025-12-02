 Zum Inhalt springen

NBA in der Nacht auf Dienstag Seltener Sieg für George und die Wizards

Während Kyshawn George gegen Milwaukee gewinnt, kassieren die anderen beiden Schweizer in der NBA eine Pleite.

02.12.2025, 07:30

Basketballspieler kämpfen um den Ball auf dem Spielfeld.
Legende: Gerangel mit einem Superstar Kyshawn George stibitzt dem strauchelnden Giannis Antetokounmpo den Ball. Keystone/AP Photo/John McDonnell

Mit Kyshawn George in der Startaufstellung feiern die Washington Wizards den erst 3. Saisonsieg. Zu Hause setzten sich die Wizards gegen die Milwaukee Bucks knapp mit 129:126 durch.

Entscheidend waren für das Team aus der Hauptstadt die beiden letzten Viertel, in denen sie sich aus einem Rückstand zur Führung kämpften. George steuerte zum Sieg 9 Punkte bei, es gelangen ihm 3 Rebounds.

Für die anderen beiden Schweizer in der NBA gab es derweil eine Niederlage:

  • Nur einen Tag, nachdem Clint Capela mit den Houston Rockets gegen die Utah Jazz gewonnen hatte, verloren die Rockets die Revanche in Salt Lake City mit 125:133. Der Romand, der mit 9 Minuten etwas weniger lange zum Einsatz kam als noch am Sonntag, erzielte 2 Punkte, zudem gelangen ihm 3 Rebounds.
  • Ebenfalls keinen Sieg einfahren konnten die Los Angeles Clippers, die Miami Heat klar mit 123:140 unterlagen. Der Freiburger Rookie Yanic Konan Niederhäuser durfte sich im Spiel länger als üblich, während 12 Minuten, beweisen. Es gelangen ihm 6 Punkte sowie 1 Rebound.

