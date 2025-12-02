Während Kyshawn George gegen Milwaukee gewinnt, kassieren die anderen beiden Schweizer in der NBA eine Pleite.

Legende: Gerangel mit einem Superstar Kyshawn George stibitzt dem strauchelnden Giannis Antetokounmpo den Ball. Keystone/AP Photo/John McDonnell

Mit Kyshawn George in der Startaufstellung feiern die Washington Wizards den erst 3. Saisonsieg. Zu Hause setzten sich die Wizards gegen die Milwaukee Bucks knapp mit 129:126 durch.

Entscheidend waren für das Team aus der Hauptstadt die beiden letzten Viertel, in denen sie sich aus einem Rückstand zur Führung kämpften. George steuerte zum Sieg 9 Punkte bei, es gelangen ihm 3 Rebounds.

Für die anderen beiden Schweizer in der NBA gab es derweil eine Niederlage:

Nur einen Tag, nachdem Clint Capela mit den Houston Rockets gegen die Utah Jazz gewonnen hatte, verloren die Rockets die Revanche in Salt Lake City mit 125:133. Der Romand, der mit 9 Minuten etwas weniger lange zum Einsatz kam als noch am Sonntag, erzielte 2 Punkte, zudem gelangen ihm 3 Rebounds.

Ebenfalls keinen Sieg einfahren konnten die Los Angeles Clippers, die Miami Heat klar mit 123:140 unterlagen. Der Freiburger Rookie Yanic Konan Niederhäuser durfte sich im Spiel länger als üblich, während 12 Minuten, beweisen. Es gelangen ihm 6 Punkte sowie 1 Rebound.

