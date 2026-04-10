Die Houston Rockets mit Clint Capela feiern in der NBA einen 113:102-Erfolg über die Philadelphia 76ers.

Legende: Nutze seine beschränkte Einsatzzeit gut aus Clint Capela. Getty Images/Tyler Kaufman

Die Houston Rockets mit Clint Capela bezwangen in der Nacht auf Freitag die Philadelphia 76ers 113:102. Der Genfer erhielt mit zwölf Minuten die kürzeste Einsatzzeit der neun Rockets-Spieler, überzeugte jedoch mit einer Plus-11-Bilanz. Einzig Superstar Kevin Durant wies einen noch besseren Wert auf (+17). Capela steuerte einen Punkt und je zwei Assists und Rebounds zum Erfolg bei.

Die Rockets waren schon fix für die Playoffs qualifiziert, während die 76ers nach dieser Niederlage höchstwahrscheinlich den Umweg über das Play-In-Turnier nehmen müssen.

Die Washington Wizards unterlagen ohne den verletzten Kyshawn George den Chicago Bulls 108:119. Für beide Teams ist nach der Regular Season die Meisterschaft beendet.

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