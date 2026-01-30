Kyshawn George und Clint Capela feiern in der NBA bei den Siegen ihrer Teams auch persönliche Erfolgserlebnisse.

Legende: Zeigte eine hervorragende Leistung Kyshawn George. Getty Images/Scott Taetsch

Kyshawn George hat in der amerikanischen Hauptstadt erneut eine starke Leistung gezeigt. Seine Washington Wizards setzen sich gegen die Milwaukee Bucks mit 109:99 durch. Mit 23 Punkten sowie je 5 Rebounds und Assists war der 22-jährige Walliser der Matchwinner. Allerdings bleiben die Wizards mit nur 12 Siegen aus 46 Spielen eines der schwächsten Teams der Liga.

Clint Capela gewann mit den Houston Rockets bei seinem Ex-Team Atlanta mit 104:86. Der 31-jährige Genfer kam mit 10 Punkten erstmals in dieser Saison in den zweistelligen Bereich. Zudem liess sich Capela 7 Rebounds und 2 Assists notieren.

Flagg bricht Rekorde

Der 19-jährige Cooper Flagg warf bei der 121:123-Niederlage seiner Dallas Mavericks gegen Charlotte 49 Punkte. Das ist neuer NBA-Rekord für Teenager. Flagg übertraf Cliff Robinsons Wert aus dem Jahr 1980 (45 Punkte). Gleichzeitig verbesserte er den Franchise-Rookie-Rekord von Mark Aguirre – dessen Rückennummer ausgerechnet in dieser Partie zurückgezogen wurde.

NBA