Die Washington Wizards beziehen in der NBA mit dem 101:146 gegen die Boston Celtics die höchste Saisonniederlage.

Legende: Kam gegen Boston unter die Räder Kyshawn George imago images/Anadolu Agency

Washington ist am nächsten Tiefpunkt angelangt. Die 101:146-Abfuhr im heimischen Stadion war für die Wizards auch ein bitteres Jubiläum. Die Mannschaft aus der Hauptstadt verlor gegen die Celtics saisonübergreifend zum 10. Mal hintereinander.

Der Walliser Kyshawn George hatte in seiner Bilanz 15 Punkte und 3 Rebounds stehen. In der laufenden Meisterschaft bezogen die Wizards im 21. Spiel die 18. Niederlage. Schlechter stehen derzeit einzig die New Orleans Pelicans da.

James' Serie reisst nach 1297 (!) Spielen

Beim 123:120-Sieg der Los Angeles Lakers bei den Toronto Raptors riss eine beeindruckende Serie von LeBron James. Der beste Skorer der NBA-Geschichte hatte seit Januar 2007 in 1297 Spielen immer mindestens 10 Punkte erzielt – in Toronto waren es nun nur 8.

In den Schlusssekunden passte er den Ball zum freistehenden Rui Hachimura anstatt selbst den Wurf zu nehmen. Dies sei unabhängig von seiner persönlichen Serie «die richtige Entscheidung» gewesen. «So habe ich das Spiel gelernt», sagte er.

Resultate