NBA-Champion Oklahoma fügt Kyshawn George und Washington die 4. Niederlage zu. Eine Meldung überschattet das Resultat.

Legende: Schwieriges Unterfangen Kyshawn George (links) und Co. versuchen Oklahomas Shai Gilgeous-Alexander zu stoppen. Reuters/Alonzo Adams

Kyshawn George musste in der NBA mit den Washington Wizards im 5. Spiel in dieser Saison die 4. Niederlage hinnehmen. Das Team des Wallisers unterlag Titelverteidiger Oklahoma City Thunder mit 108:127.

Hiobsbotschaft vor dem Spiel

Trotz der makellosen Bilanz nach 6 Partien läuft beim amtierenden Champion nicht alles rund. Generalmanager Sam Presti gab vor dem Heimspiel bekannt, dass Guard Nikola Topic an Hodenkrebs erkrankt ist und sich einer Chemotherapie unterzieht. Zudem fehlen weiterhin Star-Forward Chet Holmgren (Rückenprobleme) und Jalen Williams (Handgelenks-OP).

Auf dem Feld liessen sich die Thunder davon nicht beirren: Zur Pause führten sie 59:49. Zwar verkürzten die Wizards im 3. Viertel zwischenzeitlich auf 81:83, doch am Ende blieb ihnen der 2. Saisonsieg verwehrt.

George kam in 31 Minuten Einsatzzeit auf 12 Punkte, 7 Rebounds und 6 Assists. Beim siegreichen Heimteam überzeugte Shai Gilgeous-Alexander mit 31 Punkten.

Resultate