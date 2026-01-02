Yanic Konan Niederhäuser fasst in der NBA immer besser Fuss. Die Clippers gewinnen gegen Utah 118:101.

Legende: Umringt von Gegenspielern Yanic Konan Niederhäuser. Keystone/AP/William Lang

Die Los Angeles Clippers haben im Jahr 2026 dort weitergemacht, wo sie 2025 aufgehört haben: Sie feierten in der Nacht auf Freitag den sechsten NBA-Erfolg in Serie und bezwangen Utah Jazz 118:101.

Yanic Konan Niederhäuser, der am Dienstag gegen Sacramento 16 Punkte verbucht hatte, zeigte auch am Neujahrstag eine starke Leistung. Der Freiburger stand 27 Minuten auf dem Parkett und kam auf 6 Punkte sowie 10 Rebounds. Erstmals erreichte der Rookie in der NBA eine zweistellige Rebound-Zahl.

Houston siegt ohne Capela

Ohne den erkrankten Clint Capela setzte Houston seine Siegesserie fort und feierte den vierten Erfolg hintereinander, den 21. in 31 Spielen. Die Rockets gewannen in Brooklyn 120:96, angeführt von Kevin Durant, der 22 Punkte, 11 Assists und 5 Rebounds beisteuerte.

