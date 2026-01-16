Legende: Liess sich einmal mehr nicht stoppen Thunder-Star Shai Gilgeous-Alexander (rechts). Keystone/AP/DAVID J. PHILLIP

NBA-Champion Oklahoma City Thunder bleibt in der laufenden Saison das Mass aller Dinge. Auch die Houston Rockets vermochten den Lauf des derzeit besten Teams der Liga nicht zu stoppen. Die Texaner verloren ihr Heimspiel ohne den erneut nicht eingesetzten Genfer Clint Capela, der zum zweiten Mal innert drei Partien nur auf der Ersatzbank sass, diskussionslos 91:111.

Bester Skorer der Thunder war Shai Gilgeous-Alexander mit 20 Punkten. Bei Houston gelangen Kevin Durant 19 Zähler. Mit einer Bilanz von 23 Siegen aus 38 Spielen belegt Capelas Team im Westen weiterhin den 6. Platz und damit einen direkten Playoff-Rang.

Premiere in Berlin

Im ersten regulären NBA-Spiel auf deutschem Boden besiegten die Orlando Magic am Donnerstagabend in Berlin die Memphis Grizzlies mit 118:111. Knapp 14'000 Zuschauende wohnten dem historischen Moment bei, darunter die ehemaligen deutschen Basketball-Legenden Dirk Nowitzki und Detlef Schrempf oder Fussball-Grössen wie Jürgen Klopp, Thomas Müller und Mats Hummels.

Resultate