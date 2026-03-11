Legende: Nummer 83 für die Nummer 13 Mit diesem Freiwurf und seinem 83. Punkt des Abends schreibt Bam Adebayo Geschichte. Reuters/Imagn Images

Die Washington Wizards haben ohne Kyshawn George (Ellbogenverletzung) bei den Miami Heat eine 129:150-Niederlage kassiert. Hauptverantwortlich war Bam Adebayo, der mit 83 Punkten den Karriere-Bestwert von Kobe Bryant (81 Punkte) übertraf und die zweitbeste Ausbeute in der NBA-Geschichte erzielte. Nur Wilt Chamberlain erzielte noch mehr Punkte in einem Spiel als der Star der Heat. Sein Rekord von 100 Zählern besteht seit 1962.

Adebayo stellte zudem einen Doppel-Rekord für Freiwürfe auf, indem er 43 Mal an die Linie trat und 36 Versuche verwandelte. Dwight Howard hatte zuvor mit 39 Versuchen den Rekord gehalten, während Chamberlain und Adrian Dantley mit jeweils 28 versenkten Freiwürfen lange die NBA-Bestenliste anführten.

Capelas Rockets schlagen die Raptors

Die Rockets mit Clint Capela siegten gegen die Toronto Raptors 113:99 und stiessen im Westen auf Platz 3 vor. Der Genfer steuerte 4 Punkte und 11 Rebounds zum Sieg bei. Dieser stand in der zweiten Spielhälfte zwischenzeitlich auf der Kippe, wurde am Ende aber doch souverän gesichert.

