Legende: Der doppelte George Kyshawn behauptet den Ball im Zweikampf mit Paul. Keystone/AP Photo/Matt Slocum

Nachdem die Washington Wizards knapp gegen die Milwaukee Bucks gewonnen hatten, musste das Team von Kyshawn George eine Niederlage hinnehmen. Gegen die Philadelphia 76ers verloren die Wizards 102:121. George stand erneut in der Startaufstellung und erhielt mit 33 Minuten die längste Einsatzzeit im Team der Wizards. Es gelangen ihm 8 Rebounds und 11 Punkte.

Besonders im 2. und 3. Viertel gelang es den 76ers jedoch, davonzuziehen. Mit einem Vorsprung von 24 Punkten gingen sie ins letzte Viertel und gaben diesen auch nicht mehr her. Für die Wizards ist es die 17. Niederlage in der laufenden Saison, nur dreimal konnte das Team in der NBA bisher gewinnen.

Wer stoppt OKC?

Weiterhin in einer eigenen Sphäre sind die Oklahoma City Thunder unterwegs: Der 124:112-Erfolg des amtierenden Meisters war der 21. Sieg im 22. Saisonspiel. Ein besserer NBA-Saisonstart gelang lediglich den Warriors in der Saison 2015/16 mit 24 Erfolgen hintereinander.

Dem Team um Superstar Shai Gilgeous-Alexander wird in dieser Spielzeit zugetraut, die Rekord-Saison von Golden State vor 10 Jahren mit einer Bilanz von 73:9 zu knacken.

NBA