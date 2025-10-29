Legende: Hielt die gegnerische Defensive auf Trab Kyshawn George (links). Reuters/Geoff Burke/Imagn Images

Kyshawn George traf 7 Sekunden vor Schluss der Overtime per Dreipunktewurf zum 134:135 und hielt die Hoffnungen der Wizards auf einen Erfolg gegen die 76ers kurzzeitig am Leben. Am Ende reichte es für die Gastgeber im 4. Saisonspiel jedoch nicht zum 2. Sieg. Der 21-jährige Walliser beendete die Partie mit 20 Punkten, 9 Rebounds und 7 Assists.

Für Philadelphia ragten beim 139:135 n.V. Tyrese Maxey mit 39 Punkten und Joel Embiid mit 25 Zählern heraus. Die 76ers, die einen Rückstand von 16 Punkten wettmachten und auch in der Verlängerung einen 0:9-Start drehten, bleiben mit 4 Siegen aus 4 Spielen ungeschlagen.

Niederlage auch für Niederhäuser

Eine Niederlage setzte es auch für Yanic Konan Niederhäuser mit den Los Angeles Clippers ab. Der 22-jährige Freiburger Rookie kam beim 79:98 auswärts gegen die Golden State Warriors nur gut viereinhalb Minuten zum Einsatz und blieb bei seinem 3. Kurzeinsatz im 4. Saisonspiel erstmals punktlos.

