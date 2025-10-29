 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

NBA in der Nacht auf Mittwoch Wizards verlieren trotz 20 Punkten von George

Washington unterliegt in der NBA Philadelphia trotz einer starken Leistung von Kyshawn George 134:139 nach Verlängerung.

29.10.2025, 07:54

Teilen
Basketballspieler springt zum Korb, abwehrender Spieler blockiert.
Legende: Hielt die gegnerische Defensive auf Trab Kyshawn George (links). Reuters/Geoff Burke/Imagn Images

Kyshawn George traf 7 Sekunden vor Schluss der Overtime per Dreipunktewurf zum 134:135 und hielt die Hoffnungen der Wizards auf einen Erfolg gegen die 76ers kurzzeitig am Leben. Am Ende reichte es für die Gastgeber im 4. Saisonspiel jedoch nicht zum 2. Sieg. Der 21-jährige Walliser beendete die Partie mit 20 Punkten, 9 Rebounds und 7 Assists.

Für Philadelphia ragten beim 139:135 n.V. Tyrese Maxey mit 39 Punkten und Joel Embiid mit 25 Zählern heraus. Die 76ers, die einen Rückstand von 16 Punkten wettmachten und auch in der Verlängerung einen 0:9-Start drehten, bleiben mit 4 Siegen aus 4 Spielen ungeschlagen.

Niederlage auch für Niederhäuser

Eine Niederlage setzte es auch für Yanic Konan Niederhäuser mit den Los Angeles Clippers ab. Der 22-jährige Freiburger Rookie kam beim 79:98 auswärts gegen die Golden State Warriors nur gut viereinhalb Minuten zum Einsatz und blieb bei seinem 3. Kurzeinsatz im 4. Saisonspiel erstmals punktlos.

Resultate

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)