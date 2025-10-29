Legende: Hielt die gegnerische Defensive auf Trab Kyshawn George (links). Reuters/Geoff Burke/Imagn Images

NBA: Starker George bei Wizards-Niederlage

Trotz einer starken Leistung von Kyshawn George haben die Washington Wizards gegen die Philadelphia 76ers nach Verlängerung 134:139 verloren. Der 21-jährige Walliser beendete die Partie mit 20 Punkten, 9 Rebounds und 7 Assists. Eine Niederlage setzte es auch für Yanic Konan Niederhäuser mit den Los Angeles Clippers ab. Der 22-jährige Freiburger Rookie kam beim 79:98 auswärts gegen die Golden State Warriors nur gut viereinhalb Minuten zum Einsatz und blieb bei seinem 3. Kurzeinsatz im 4. Saisonspiel erstmals punktlos.

MLB: Toronto gleicht aus

Die Toronto Blue Jays haben sich in der World Series der Major League Baseball eindrucksvoll zurückgemeldet. Die Kanadier gewannen Spiel 4 bei den Los Angeles Dodgers mit 6:2 und glichen die Best-of-7-Serie zum 2:2 aus. Keine 24 Stunden nach der bitteren Niederlage nach 18 Innings im 3. Finalspiel lebt Torontos Traum vom ersten Titel seit 32 Jahren weiter. Ein Two-Run-Homerun von Vladimir Guerrero Jr. im 3. Inning und eine starke Leistung von Pitcher Shane Bieber legten den Grundstein für den Sieg der Blue Jays. Weiter geht es mit Spiel 5 schon in der Nacht zum Donnerstag erneut in LA.

