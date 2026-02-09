NBA-Rookie Yanic Konan Niederhäuser weiss beim Sieg der Los Angeles Clippers in Minnesota auf sich aufmerksam zu machen.

Legende: Erwischte einen sehr guten Abend Yanic Konan Niederhäuser, hier im Duell mit dem französischen Minnesota-Center Rudy Gobert. Reuters/Bruce Kluckholm

Fast 2 Jahre mussten die Los Angeles Clippers in der NBA auf ein Erfolgserlebnis gegen die Minnesota Timberwolves warten. In der Nacht auf Montag bejubelten die Clippers nach 5 Niederlagen de suite gegen Minnesota endlich wieder einen Sieg. Los Angeles gewann auswärts mit 115:96.

Die Clippers setzten sich im Verlauf des 3. Viertels resultatmässig ab. Yanic Konan Niederhäuser steuerte 15 Punkte bei, die für ihn den zweitbesten Wert in seiner ersten NBA-Saison bedeuteten. Dazu gelangen dem Freiburger 6 Rebounds. Herausragend aufseiten der Clippers war ein weiteres Mal Kawhi Leonard mit 41 Punkten.

George verletzt sich erneut

Eine deutliche Niederlage setzte es für Washington ab. Die Wizards gingen in der heimischen Arena gegen die Miami Heat mit 101:132 unter. Kyshawn George, der tags zuvor wegen einer Prellung am rechten Knie geschont worden war, verletzte sich erneut.

Wegen einer Verstauchung des linken Knöchels konnte er die Partie nicht zu Ende spielen. In gut 19 Minuten Einsatzzeit gelangen dem Walliser 13 Punkte und zwei Rebounds.

Resultate