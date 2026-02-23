Die Los Angeles Clippers mit dem Schweizer Yanic Konan Niederhäuser geben gegen Orlando den Sieg aus der Hand.

Legende: Umkämpftes Spiel Yanic Konan Niederhäuser (rechts) im Duell mit Orlandos Jett Howard. Keystone/AP Photo/Etienne Laurent

Kurz vor Schluss hatten die Los Angeles Clippers im Duell mit den Orlando Magic noch mit 105:101 geführt – und doch musste das Team mit NBA-Rookie Yanic Konan Niederhäuser das heimische Parkett noch als Verlierer verlassen. Dank eines Schlussfuriosos behielt Orlando mit 111:109 die Oberhand.

Später Block bleibt unbelohnt

Niederhäuser gelangen sieben Punkte. Beinahe wäre der 22-jährige Freiburger zum Matchwinner avanciert. Acht Sekunden vor Ende des letzten Viertels blockte Niederhäuser einen Wurf von Magic-Topskorer Desmond Bane (36 Punkte). Bennedict Mathurin lief daraufhin über das Spielfeld, setzte seinen Dreipunkte-Wurf zum Sieg aber mit auslaufender Uhr daneben.

Niederhäusers Clippers belegen im Westen bei 25 noch ausstehenden Regular-Season-Spielen Platz 10 – der letzte Tabellenplatz, der zur Teilnahme am Play-In berechtigt. Derzeit liegt das Team aus Los Angeles acht Siege hinter einem direkten Playoff-Platz.