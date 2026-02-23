 Zum Inhalt springen

NBA in der Nacht auf Montag Bittere Niederlage für Niederhäuser und die Clippers

Die Los Angeles Clippers mit dem Schweizer Yanic Konan Niederhäuser geben gegen Orlando den Sieg aus der Hand.

23.02.2026, 08:11

Yanic Konan Niederhäuser im Duell mit Orlandos Jett Howard.
Legende: Umkämpftes Spiel Yanic Konan Niederhäuser (rechts) im Duell mit Orlandos Jett Howard. Keystone/AP Photo/Etienne Laurent

Kurz vor Schluss hatten die Los Angeles Clippers im Duell mit den Orlando Magic noch mit 105:101 geführt – und doch musste das Team mit NBA-Rookie Yanic Konan Niederhäuser das heimische Parkett noch als Verlierer verlassen. Dank eines Schlussfuriosos behielt Orlando mit 111:109 die Oberhand.

Später Block bleibt unbelohnt

Niederhäuser gelangen sieben Punkte. Beinahe wäre der 22-jährige Freiburger zum Matchwinner avanciert. Acht Sekunden vor Ende des letzten Viertels blockte Niederhäuser einen Wurf von Magic-Topskorer Desmond Bane (36 Punkte). Bennedict Mathurin lief daraufhin über das Spielfeld, setzte seinen Dreipunkte-Wurf zum Sieg aber mit auslaufender Uhr daneben.

Niederhäusers Clippers belegen im Westen bei 25 noch ausstehenden Regular-Season-Spielen Platz 10 – der letzte Tabellenplatz, der zur Teilnahme am Play-In berechtigt. Derzeit liegt das Team aus Los Angeles acht Siege hinter einem direkten Playoff-Platz.

