Die Houston Rockets mit Clint Capela bezwangen in der NBA die New Orleans Pelicans problemlos 134:102.

Legende: Störarbeit in der Defensive Clint Capela versucht, Zion Williamson abzufangen. Keystone/Matthew Hinton

Clint Capela offenbarte erneut seine Stärke unter dem Korb und überzeugte mit 14 Rebounds. Acht Rebounds gelangen dem Genfer in der Defensive, deren sechs in der Offensive. Zudem liess er sich sechs Punkte gutschreiben.

Die Rockets liegen direkt auf Playoff-Kurs und dürften das Play-In umgehen. Bei noch acht ausstehenden Partien beträgt das Polster vier Siege.

Clippers bauen Serie aus

Die Los Angeles Clippers, bei denen der Freiburger Rookie Yanic Konan Niederhäuser die Saison vorzeitig verletzungsbedingt beenden musste, gewannen gegen die Milwaukee Bucks 127:113. Den Clippers gelang der fünfte Sieg in Serie, der Einzug in die Play-Ins ist fast geschafft.

Die Washington Wizards kamen bei den Portland Trail Blazers 88:123 unter die Räder. Kyshawn George verpasste wegen der Ellbogen-Verletzung bereits die 14. Partie. Für die Wizards wird die Meisterschaft nach der Regular Season enden.

NBA