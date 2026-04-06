Legende: Macht sich gegen Giu Santos (r.) lang Clint Capela (l.). AP Photo Godofredo A. Vásquez

Die Houston Rockets haben weniger als zwei Wochen vor Beginn der Playoffs in der NBA einen Gang zugelegt. Die Equipe um den Genfer Clint Capela gewann an Ostern bei den Golden State Warriors mit 117:116 und feierte den sechsten Sieg in Serie. Das texanische Team entschied das Spiel dank eines erfolgreichen Abschlusses von Alperen Sengün elf Sekunden vor Schluss für sich.

Stephen Curry, der Star der Golden State Warriors, der nach mehr als zweimonatiger Verletzungspause sein Comeback gab, verfehlte daraufhin bei seinem letzten Dreipunktewurf 2,1 Sekunden vor der Schlusssirene das Ziel. Kevin Durant war mit 31 Punkten, 8 Rebounds, 8 Assists und 3 Blocks erneut der herausragende Akteur im Lager der Rockets.

Capela mit Kurzeinsatz

Capela spielte beim hauchdünnen Erfolg keine Hauptrolle. Der Genfer stand nur während vier Minuten auf dem Parkett. Die Houston Rockets spielen in den letzten Partien der Qualifikation noch um Platz 3 im Westen. Mit 49 Siegen und 29 Niederlagen belegen die Rockets derzeit Platz 5 hinter den Los Angeles Lakers und den Denver Nuggets (beide 50:28 Siege).

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