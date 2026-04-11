Nach zuletzt acht Siegen in Folge unterliegt die texanische Franchise dem «Angstgegner» Minnesota vor Heimkulisse.

Legende: Hat das Nachsehen Clint Capela (l.) im Duell mit Kyle Anderson von Minnesota. Photo by Alex Slitz/Getty Image

Die starke Serie der Houston Rockets ist am Freitag in der NBA gerissen. Das Team um Clint Capela, zuletzt mit acht Siegen in Folge, zog zu Hause gegen die Minnesota Timberwolves mit 132:136 den Kürzeren.

Die letzte Niederlage der texanischen Franchise war ebenfalls gegen die Timberwolves um Anthony Edwards zustande gekommen, der am Freitag 22 Punkte erzielte.

Capela nur kurz im Einsatz

Bei Houston kam Amen Thompson auf 41 Punkte sowie neun Rebounds und sieben Assists, Kevin Durant verbuchte 33 Zähler. Capela, der nur acht Minuten eingesetzt wurde, steuerte vier Punkte und einen Rebound bei.

Die Rockets werden die Saison auf Platz 5 der Western Conference beenden und haben damit in der 1. Runde der Playoffs kein Heimrecht. Dort treffen sie entweder auf die Denver Nuggets oder die Los Angeles Lakers.

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