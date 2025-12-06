Houston überzeugt in der NBA weiter. Die Equipe mit dem Genfer Clint Capela bezwingt die Phoenix Suns 117:98.

Legende: Es läuft derzeit formidabel für sein Team Clint Capela. Reuters/Troy Taormina

Die Phoenix Suns gehören zu den Lieblingsgegnern von Houston, das in der Western Conference derzeit die 2. Kraft hinter dem amtierenden Meister Oklahoma City Thunder ist. Der klare 117:98-Erfolg in der heimischen Arena war der 6. in Folge gegen den Konkurrenten aus Arizona.

Die Gäste erwischten den besseren Start und lagen nach dem 1. Viertel 31:24 vorne. Mitte des 2. Abschnitts gingen die Rockets wieder in Führung, die sie zwischenzeitlich auf 30 Punkte Differenz ausbauten und bis zum Schluss nicht mehr hergaben. Der Genfer Clint Capela brachte es bei gut 18 Minuten Einsatzzeit auf 4 Punkte und 7 Rebounds.

Niederhäuser überzählig

Der Freiburger Yanic Konan Niederhäuser war bei den Los Angeles Clippers nach (Kurz-)Einsätzen in den vorangegangenen 2 Spielen wieder nur Zuschauer. Das Team aus Kalifornien verlor bei den Memphis Grizzlies 98:107, womit sich die ohnehin miserable Zwischenbilanz weiter verschlechterte. Von den bisherigen 23 Partien gewannen die Clippers lediglich 6.

Resultate