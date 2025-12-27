Legende: Erzielt 23 Punkte Kyshawn George (l.). AP Photo Nick Wass

Seltenes Erfolgserlebnis für Washington: Die Wizards bejubelten in der NBA den 6. Sieg im 29. Saisonspiel – zu Hause gegen Toronto. Grossen Anteil am 138:117-Sieg hatte Kyshawn George. Der Walliser Flügelspieler erzielte gegen die Raptors 23 Punkte und avancierte damit zum Topskorer seines Teams. Zudem verbuchte er in 28 Spielminuten 6 Rebounds, 3 Assists und 1 Block.

Die Wizards, die trotz dieses Sieges weiterhin die schlechteste Bilanz der Liga aufweisen, erzwangen die Entscheidung im letzten Viertel, das sie mit 36:17 für sich entschieden.

Auch Rookie Niederhäuser jubelt

Die Clippers um Yanic Konan Niederhäuser feierten ihrerseits den 3. Sieg in Folge und den 9. in der Saison 2025/26 mit einem 119:103 in Portland. Der 12 Minuten lang eingesetzte Freiburger Rookie blieb zwar ohne Punkte (0/1 aus dem Feld), holte aber 2 Rebounds und verzeichnete 2 Blocks.

Das Team aus Los Angeles konnte sich auf James Harden (34 Punkte) und Brook Lopez (31 Punkte, darunter 9 Dreier) verlassen, die den Unterschied ausmachten.

NBA