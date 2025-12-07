Clint Capela verliert in der NBA mit den Houston Rockets bei den Dallas Mavericks 109:122.

Legende: Vergebens gestreckt Houstons Kevin Durant (links), Amen Thompson (Mitte) und Clint Capela (rechts) können Cooper Flagg von den Mavericks nicht stoppen. Getty Images/Tim Heitman

Aufgrund der Abwesenheiten von Alperen Sengun (krank) und Steven Adams (geschont) durfte Clint Capela bei Houston wieder einmal in der Startformation ran. Der Genfer konnte jedoch nicht verhindern, dass die Rockets bei den Dallas Mavericks mit 109:122 den Kürzeren zogen.

Mit fast 30 Minuten kam Capela so lange zum Einsatz wie noch nie in dieser Saison, dabei gelangen ihm je acht Punkte und Rebounds. Für Houston war es die sechste Niederlage im 21. Spiel.

Kein Schweizer Abend

Kyshawn George ging mit Washington zum 19. Mal in der laufenden Meisterschaft als Verlierer vom Feld, und dies in der 22. Partie. Die Wizards unterlagen zuhause den Atlanta Hawks 116:131. Der Walliser zeigte mit 15 Punkten, sieben Assists und sechs Rebounds eine gute Leistung.

Der Freiburger Rookie Yanic Konan Niederhäuser kam bei den Los Angeles Clippers bei der 106:109-Auswärtsniederlage gegen die Minnesota Timberwolves nicht zum Einsatz. Die Kalifornier hinken den eigenen Ansprüchen mit 6:18 Siegen weit hinterher.

