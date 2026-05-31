Der Playoff-Final in der NBA steht. Die San Antonio Spurs folgen den New York Knicks ins Endspiel.

Legende: Führte sein Team in den Final Victor Wembanyama. AP Photo/Tony Gutierrez

Die San Antonio Spurs haben in den Playoffs der NBA Titelverteidiger Oklahoma City Thunder gestürzt und sind erstmals seit 2014 in den Final eingezogen. Die Mannschaft um Superstar Victor Wembanyama gewann das entscheidende siebte Spiel der Halbfinalserie in Oklahoma City mit 111:103 und kämpft nun ab Mittwoch gegen die New York Knicks um ihre erste Meisterschaft seit zwölf Jahren.

Wembanyama sagte: «Wir wollen noch vier weitere. Wir sind noch nicht fertig.» Der 2,24 Meter grosse Franzose hatte seine Mannschaft mit 22 Punkten und sieben Rebounds zum Sieg geführt, auch Julian Champagnie gelangen 20 Zähler.

Knicks sind in Form

Nun warten die Knicks. Die extrem formstarke Mannschaft steht erstmals seit 1999 im Final, den Titel gewannen die Knicks zuletzt 1973. Die Franchise aus New York feierte in den Playoffs zuletzt elf Siege in Serie, sowohl gegen die Philadelphia 76ers als auch gegen die Cleveland Cavaliers war den Knicks ein «Sweep» gelungen.

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