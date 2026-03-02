Legende: Dunkbarer Gegner Yanic Konan Niederhäuser erzielt beim klaren 137:117-Sieg der Clippers gegen die Pelicans sieben Punkte. Keystone/Jessie Alcheh

Beim ersten Erfolg nach drei knappen Niederlagen lagen die Clippers gegen einen Kontrahenten, der mit vier Siegen zuletzt eine Aufwärtstendenz gezeigt hatte, stets vorne. Im dritten Viertel mussten sie die Pelicans nach klarer Führung mit bis zu 18 Punkten Vorsprung zwar bis auf einen Punkt aufschliessen lassen. Sie bauten die Marge danach aber wieder auf eine komfortable Grösse aus und setzten sich klar 137:117 durch.

Immer wieder Leonard

Bester Werfer aufseiten der Clippers war einmal mehr Kawhi Leonard. Der Forward, der drei Tage zuvor beim 88:94 gegen die Minnesota Timberwolves wegen einer Knöchelblessur gefehlt hatte, steuerte 23 Punkte bei. Der Freiburger Niederhäuser hatte in seiner Bilanz sieben Punkte und sechs Rebounds stehen.