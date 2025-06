Die Final-Serie in der NBA zwischen Oklahoma City Thunder und den Indiana Pacers ist nach zwei Duellen ausgeglichen. Überragender Mann beim «OKC»-Heimsieg war Shai Gilgeous-Alexander mit 34 Punkten.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Der Mann, der alles unter Kontrolle hatte Shai Gilgeous-Alexander (links) beschäftigt in dieser Szene gleich zwei Gegenspieler. Keystone/AP Photo/Julio Cortez

Der Schock ob dem Fehlstart in den Playoff-Final ist beim Favoriten Oklahoma City Thunder verdaut. Drei Tage nach dem schmerzhaften und dem Spielverlauf nicht entsprechenden 110:111-Auftakt in die alles entscheidende Serie (Modus best-of-7) folgte, wiederum in der eigenen Halle, die Reaktion.

Passend zum Thema Spiel 1 in den NBA-Finals Indiana schockt Oklahoma in der Schlusssekunde

Diesmal liess sich der Gewinner der Regular Season die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und reüssierte gegen die Indiana Pacers mit 123:107.

Gilgeous-Alexander macht den Unterschied

Nicht zu stoppen war Shai Gilgeous-Alexander. Der wertvollste Spieler der Liga («MVP») hatte schon in Spiel 1 mit 38 Punkten überragt, bei der Reprise trug seine Machtdemonstration zu Gunsten von «OKC» effektiv Früchte.

Auf der Gegenseite verzweifelte Indiana-Star Tyrese Haliburton an der stark verbesserten Defensive des Gegners, leistete sich fünf Ballverluste und kam nur auf 17 Punkte. Die beiden nächsten Partien (Nacht auf Donnerstag und Samstag) finden in Indianapolis statt.

Service zur NBA