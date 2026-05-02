Die Houston Rockets scheitern in den NBA-Achtelfinals in 6 Spielen an den Los Angeles Lakers.

Legende: «Not in your house» Rui Hachimura von den Lakers blockt einen Korbversuch von Jabari Smith Jr. Keystone/ASHLEY LANDIS

Die NBA-Saison von Clint Capela ist in der Nacht auf Samstag zu Ende gegangen. Der Genfer Center der Houston Rockets verlor mit seinem Team das 6. Playoff-Achtelfinal-Spiel zu Hause gegen die Los Angeles Lakers deutlich mit 78:98. Damit endete die Aufholjagd von Houston abrupt: Nach drei verlorenen Partien zum Auftakt hatten sich die Rockets mit zwei Siegen auf 2:3 herangekämpft.

Während Capela bei den beiden Erfolgen nicht eingesetzt wurde, kam er in Spiel 6 wenigstens während 2:07 Minuten zum Einsatz. Capela betrat das Parkett aber erst in der drittletzten Minute, als die Partie beim Stand von 69:96 längst entschieden war. Immerhin gelangen dem Schweizer die letzten beiden Punkte der Partie.

Die Lakers, bei denen LeBron James mit 28 Punkten der beste Skorer war, treffen in den Viertelfinals auf die Oklahoma City Thunder, das beste Team in der Regular Season. Gleichzeitig ist Oklahoma City der amtierende Champion.

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