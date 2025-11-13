Legende: Kaum ein Durchkommen für Kyshawn George (links) gegen Rockets-Superstar Kevin Durant. Keystone/AP/ERIC CHRISTIAN SMITH

Das deutliche 135:112-Verdikt gegen die Wizards kam aus Sicht der Rockets nicht überraschend. Die Equipe aus Texas fand nach 2 Niederlagen zum Meisterschafts-Auftakt mit nunmehr 7 Siegen in den letzten 8 Partien den Rank, wogegen das Team aus der Hauptstadt im 12. Spiel die 11. Niederlage hinnehmen musste.

Die Entscheidung war schon nach 2 Vierteln gefallen; die Rockets führten bei Halbzeit 81:54. George hatte auf Seiten der Wizards mit knapp 36 Minuten am meisten Einsatzzeit. Der Walliser wies am Ende mit 16 Punkten und 7 Rebounds solide Werte aus und war in beiden Statistiken der Zweitbeste seiner Mannschaft nach dem Franzosen Alex Sarr. Capelas Einfluss bei den Rockets war mit je 2 Punkten und Rebounds deutlich geringer.

Jokic glänzt

Der Freiburger Rookie Yanic Konan Niederhäuser, der mittlerweile zwischen NBA und G League pendelt, kam bei den Los Angeles Clippers bei der 116:130-Heimniederlage gegen die Denver Nuggets zum 3. Mal hintereinander nicht zum Einsatz. Bei den Gästen war der Serbe Nikola Jokic mit 55 Punkten ein weiteres Mal der überragende Akteur.

