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NBA: Titelverteidiger wankt San Antonio Spurs erzwingen Spiel 7

Angeführt von Victor Wembanyama haben die San Antonio Spurs in der Halbfinal-Serie der NBA-Playoffs ein entscheidendes 7. Spiel erzwungen.

29.05.2026, 07:25

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Basketballspieler in Aktion mit Verteidigern.
Legende: Kaum zu stoppen Victor Wembanyama Reuters/Imagn Images/Dustin Safranek

Die San Antonio Spurs schlugen Titelverteidiger Oklahoma City Thunder vor heimischer Kulisse souverän mit 118:91 und stellten in der Best-of-7-Serie auf 3:3. Die Entscheidung fiel im dritten Viertel mit einem zwischenzeitlichen 20:0-Lauf der Spurs.

Der französische Topstar Victor Wembanyama trumpfte mit einem Double-Double von 28 Punkten sowie 10 Rebounds auf und stellte damit NBA-MVP Shai Gilgeous-Alexander in den Schatten. Der Topspieler der Thunder kam lediglich auf 15 Zähler (nur 6 Körbe bei 18 Versuchen) und zeigte seine schwächste Leistung in der Serie.

«Noch nichts erreicht»

«Wir haben noch nichts erreicht», spielte Wembanyama das Ergebnis herunter, meinte aber: «Wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, fühlt es sich an wie die beste Gelegenheit.»

Das entscheidende Duell um den Final-Einzug findet in der Nacht auf Sonntag in Oklahoma City statt. Der Sieger trifft im Final auf die New York Knicks.

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