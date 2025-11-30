Beim 114:110-Sieg der Mavs gegen die Los Angeles Clippers erzielte Cooper Flagg als jüngster Spieler in der Geschichte der NBA 35 Punkte in einer regulären Saison-Partie – und knackte damit den Rekord von LeBron James.

Er hat heute einfach alles gemacht.

Der 18-jährige Rookie steigerte seinen gut eine Woche alten Karrierebestwert von 29 Punkten um 6 Zähler und trug ein weiterhin stark ersatzgeschwächtes Dallas-Team zum erst 6. Sieg im 21. Saisonspiel.

22-jährigen Rekord unterboten

«Der Coach will, dass ich aggressiv spiele, auch wenn mir dabei Fehler passieren», sagte Flagg nach seiner Clippers-Show. Besagter Coach Jason Kidd lobte den Teenager überschwänglich. «Er ist 18, wirkt aber, als sei er schon lange in der Liga. Er hat heute einfach alles gemacht», sagte Kidd.

James war bislang der einzige 18-Jährige, der 30 oder mehr Punkte in einem NBA-Spiel erzielt hatte. Am 14. Dezember 2003 kam er gegen Boston auf 37 Punkte, damals war er fünf Tage älter als Flagg nun. Zwei Wochen zuvor hatte er mit 33 Zählern gegen Memphis erstmals die 30-Punkte-Marke geknackt.