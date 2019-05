Legende: Zum Zuschauen verdammt Kevin Durant. Keystone

Kevin Durant fällt wegen einer Verletzung in der rechten Wade für unbestimmte Zeit aus. Die Blessur zog sich der 30-Jährige am Mittwoch in der Schlussphase des 5. Playoff-Spiels zu, das Golden State mit 104:99 gegen die Rockets gewann. Für Spiel Nummer 6 am Freitag (Ortszeit) in Houston wird der beste Playoff-Skorer der Warriors definitiv ausfallen, für ein allfälliges Entscheidungsspiel am Sonntag wohl auch.

Golden State liegt in der Playoff-Viertelfinalserie gegen das Team mit dem Schweizer Clint Capela mit 3:2-Siegen in Führung. Warriors-Coach Steve Kerr bezeichnete Durants Ausfall als «riesigen Verlust».