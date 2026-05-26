Die Freiburger sind zum 23. Mal in der Klubgeschichte Schweizer Meister. Vorjahressieger Lions de Genève geht leer aus.

Nach 3 knappen Spielen mit maximal 3 Punkten Differenz war's diesmal eine klare Angelegenheit: Fribourg Olympic sicherte sich dank eines 86:66-Siegs gegen die Lions de Genève den Meistertitel. Für die Freiburger ist es die 23. Meisterschaft der Klubgeschichte.

Im Vorjahr hatten die Genfer noch die Serie ihres heutigen Gegners von 6 Titeln in Folge beendet. Nun geht der Pokal wieder zurück nach Freiburg – der neue Champion gewann die Final-Serie mit 3:1.

Genf hält nur zu Beginn dagegen

In Spiel 4 in Genf gaben die Saanestädter von Anfang an den Ton an. Einzig in der Startphase hatte man die Führung zwischenzeitlich hergegeben (6:10), danach liessen die Gäste nichts mehr anbrennen. Freiburgs Natan Jurkovitz war mit 14 Punkten und 13 Rebounds der erfolgreichste Skorer auf dem Platz.

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