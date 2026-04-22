Legende: Setzten sich auch im 3. Finalduell durch Nyon, hier mit Frida Formann. Keystone/Jean-Christophe Bott

Nyon Basket Féminin hat seinen Schweizer Meistertitel dank einem 3:0 im Final gegen Elfic Fribourg verteidigt.

Spiel 3 gewinnen die Waadtländerinnen zuhause mit 89:82 gegen den Quali-Sieger.

Nach den beiden Auswärtssiegen in Freiburg mit je 12 Punkten Differenz bot sich den Basketballerinnen von Nyon vor eigenem Anhang die Chance, den Sack zuzumachen. Der Start in dieses Unterfangen gelang jedoch nicht nach Mass. Zu Beginn des 2. Viertels lag das Heimteam mit 25:35 zurück, doch die Titelverteidigerinnen steigerten sich mit fortlaufender Spieldauer kontinuierlich.

Gegen Ende des 3. Viertels übernahm Nyon erstmals seit den Startminuten die Führung, welche in der Folge munter hin- und herwechselte. Die Entscheidung folgte erst in der Schlussminute, als Keira Robinson beim Stand von 82:82 ein Dreier gelang. Die Freiburgerinnen konnten nicht mehr reagieren und mussten sich schliesslich mit 82:89 geschlagen geben.

Treffsicherste Akteurin bei den Waadtländerinnen in Spiel 3 war die Dänin Frida Formann, die 37 Punkte, 10 Rebounds und 5 Assists beisteuerte. Insgesamt ist es für Nyon, das sich im Cup und im Ligacup jeweils den Freiburgerinnen hatte geschlagen geben müssen, nach 1973, 1979, 1984 und 2025 der 5. Meistertitel der Vereinsgeschichte.

Playoff-Final der Frauen