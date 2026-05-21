«OKC» gleicht die Halbfinal-Serie in den NBA-Playoffs gegen die San Antonio Spurs zu Hause zum 1:1 aus.

Legende: Bejubeln den Oklahoma-Sieg Chet Holmgren (M.) und Shai Gilgeous-Alexander (r.). AP Photo/Tony Gutierrez

Die Oklahoma City Thunder haben in der NBA im Halbfinal gegen die San Antonio Spurs zum 1:1 ausgeglichen. Der Titelverteidiger gewann das zweite Heimspiel 122:113.

Bei den Thunder hatten sie sich einiges vorgenommen nach dem missglückten Auftakt in die Best-of-7-Serie zwei Tage zuvor in diesem Duell der Nummern 1 und 2 der Qualifikation. Nach dem 115:122, das nach der zweiten Verlängerung Tatsache war, sollten die Kreise von Victor Wembanyama eingeengt werden. Der Franzose hatte am Montag mit 41 Punkten und 24 Rebounds brilliert.

«Wemby» gestoppt

Dazu hofften sie auf Seiten der Thunder, Shai Gilgeous-Alexander möge zu seiner gewohnten Treffsicherheit zurückfinden. In Spiel 1 hatte er es auf nur 24 Punkte gebracht.

Die Umsetzung des Plans glückte. Wembanyama wies zwar mit 21 Punkten und 17 Rebounds sehr gute Werte auf. Der 2,24 m grosse Center war als Skorer dieses Mal aber lediglich Drittbester seines Teams. Gilgeous-Alexander hatte in seiner persönlichen Bilanz als erfolgreichster Werfer des Spiels 30 Punkte stehen.

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