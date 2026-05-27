Oklahoma fehlt nach dem Heimerfolg über San Antonio noch ein Sieg zum Einzug in den Playoff-Final.

Legende: Kaum zu stoppen Oklahomas Shai Gilgeous-Alexander. Keystone/EPA/Manuela Soldi

Der amtierende Champion bezwang im fünften Spiel der Best-of-7-Serie die San Antonio Spurs 127:114 und führt in der Serie mit 3:2.

Die Gäste aus Texas konnten in Oklahoma City den Schwung aus Spiel 4, als sie die Serie ausglichen, nicht mitnehmen. Lediglich im ersten Viertel vermochten sie mitzuhalten (27:29). Danach übernahm das Heimteam das Zepter.

Gilgeous-Alexander übertrumpft Wembanyama

Die Thunder führten zwischenzeitlich mit 20 Punkten und reagierten jedes Mal, wenn die Spurs wieder etwas Hoffnung schöpften. Bester Werfer war Shai Gilgeous-Alexander von Oklahoma City. Der MVP der Regular Season verbuchte 32 Punkte, während San Antonios Superstar Victor Wembanyama mit 20 Punkten (davon 12 Freiwürfe) und 6 Rebounds für einmal eher diskret blieb.

Spiel sechs der Serie findet in der Nacht auf Freitag in San Antonio statt. Bereits für die Finals qualifiziert haben sich die New York Knicks, die mit den Cleveland Cavaliers kurzen Prozess machten und die Serie mit 4:0 für sich entschieden.

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