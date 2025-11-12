Die Schweizerinnen können Grossbritannien nur zu Beginn fordern. Am Ende gibt's in Manchester eine klare Niederlage.

Den Schweizer Basketballerinnen ist zum Start in die Qualifikation für die EM 2027 keine Überraschung gelungen. Nach gutem Auftakt musste sich die Nati dem favorisierten Grossbritannien in Manchester 85:64 geschlagen geben.

Die Schweizerinnen waren besser in die Partie gestartet, hatten zwischenzeitlich 25:12 geführt. Doch plötzlich sank die Quote an verwerteten Würfen bei den Gästen, während die Britinnen aufdrehten. Zur Pause hiess es dann schon 44:38 zugunsten der Heimequipe. Mit fortwährender Dauer der Partie spielten die Gastgeberinnen ihre Klasse aus.

Favre stärkste Schweizerin

Produktivste Akteurin war Holly Winterburn mit 26 Punkten. Für die Schweiz sammelte Lea Favre 19 Zähler, verwertete dabei 3 von 4 Dreipunktewürfen.

Zum Modus: Die ersten zwei der sieben Gruppen sowie die drei besten Dritten qualifizieren sich für die zweite Phase der EM-Qualifikation. Die Schweiz trifft auch noch auf Österreich und Norwegen.

Basketball: EM-Qualifikation