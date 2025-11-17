Washington isst in der NBA weiter hartes Brot. Clint Capela sass bei den Rockets erstmals nur auf der Bank.

Legende: Zum Teamleader geworden Kyshawn Geroge (r.). Getty Images/Scott Taetsch

Die Washington Wizards haben in der NBA trotz eines starken Kyshawn George auch das Kellerduell gegen die Brooklyn Nets verloren. Das Team aus der Hauptstadt musste sich zuhause 106:129 geschlagen geben. Beide Teams hatten von ihren ersten zwölf Spielen lediglich eines gewonnen.

Dass die Wizards erneut den Kürzeren zogen, lag mit Sicherheit nicht an George. Der Walliser erzielte neben 6 Rebounds 29 Punkte und schaffte damit seinen zweitbesten Wert in der NBA. Noch erfolgreicher war er einzig vor gut drei Wochen gewesen. Beim 117:107 bei den Dallas Mavericks, dem bisher einzigen Sieg der Wizards in der laufenden Saison, gelangen ihm 34 Punkte.

Capela und Niederhäuser nur Zuschauer

Die anderen zwei Schweizer waren in der Nacht auf Montag lediglich Zuschauer. Clint Capela blieb beim 117:113 nach Verlängerung der Houston Rockets gegen die Orlando Magic erstmals in der laufenden Saison nur die Ersatzrolle. Yanic Konan Niederhäuser kam bei den Los Angeles Clippers bei deren 118:121 auswärts gegen die Boston Celtics zum fünften Mal hintereinander nicht zum Einsatz.

Resultate