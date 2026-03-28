LeBron James hat in der NBA einen besonderen Moment mit seinem Sohn Bronny erlebt. Beim 116:99 der Los Angeles Lakers gegen die Brooklyn Nets gab der 41-jährige Superstar eine direkte Vorlage für seinen Sprössling. Bronny traf von der Drei-Punkte-Linie. Es war nach offiziellen Angaben der erste Vater-Sohn-Assist der NBA-Geschichte.

«Das war definitiv ein cooler Moment für uns und auch für die Familie», sagte LeBron James. «Ich nehme das nicht als selbstverständlich hin, sondern geniesse einfach den Moment.» Bronny James spielt seit der letzten Saison mit seinem Vater zusammen. Meist bekommt der 21-Jährige nur ein paar Einsatzminuten am Ende der Spiele.

Rein sportlich wurde die Feel-Good-Geschichte von der einmal mehr hervorragenden Bilanz Luka Doncics überstrahlt. Der Slowene kam auf 41 Punkte und hat nun in 12 Spielen in Serie mehr als 30 Zähler erzielt.

Capela siegt wieder

Clint Capela ist derweil nach zuletzt 2 Niederlagen in Folge mit den Houston Rockets zum Siegen zurückgekehrt. Gegen die Memphis Grizzlies resultierte ein 119:109-Auswärtssieg. Capela steuerte 2 Punkte bei.

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