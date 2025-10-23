Legende: Steter Unruheherd Kyshawn George (Mitte). Keystone/AP/Morry Gash

Die Washington Wizards mit dem Walliser Kyshawn George unterlagen den Milwaukee Bucks 120:133. Zum Verhängnis wurde den Gästen das erste Viertel, in dem sie 17 Punkte weniger erzielten. George, der erst in seine zweite Saison in der besten Basketballliga der Welt startete, war mit 21 Punkten und 9 Rebounds der beste Skorer seines Teams.

Er stand während mehr als 32 Minuten auf dem Parkett – so lange wie kein anderer Spieler. Dennoch war gegen Giannis Antetokounmpo nichts auszurichten. Der griechische Superstar führte sein Team mit einem Double-Double (37 Punkte, 14 Assists) zum Sieg.

Niederhäuser gibt Debüt

Das Debüt von Yanic Konan Niederhäuser in der NBA war nicht von Erfolg gekrönt. Mit den Los Angeles Clippers unterlag der 22-jährige Freiburger den Utah Jazz 108:129. Auch hier verschliefen die Gäste den Start, was mit einem 24-Punkte-Rückstand nach dem ersten Viertel bestraft wurde. Niederhäuser kam bei knapp vier Minuten Einsatzzeit auf vier Punkte und einen Rebound.

Wembanyama nach Verletzung schon wieder unaufhaltsam Box aufklappen Box zuklappen In anderen Sphären als die beiden Schweizer bewegt sich Victor Wembanyama. Das französische Wunderkind stellte sein Können beim 125:92-Sieg der San Antonio Spurs bei den Dallas Mavericks eindrücklich unter Beweis und erzielte 40 Punkte sowie 15 Rebounds. Umso beeindruckender sind diese Zahlen, da es erst sein sechster Einsatz nach achtmonatiger Verletzungspause war – der erste in einem Ernstkampf.

NBA