Die Houston Rockets setzen sich nach lange ausgeglichenem Spiel mit 139:121 bei den Toronto Raptors durch.

Legende: Schlüsselspieler der Rockets Kevin Durant dribbelt sich gegen Ochai Agbaji durch. Imago/Zuma Press

Kevin Durant hat die Houston Rockets in der NBA im 4. Saisonspiel zum 2. Sieg geführt. Der von Phoenix nach Texas gewechselte Superstar warf beim Auswärtssieg gegen die Toronto Raptors 31 Punkte.

Das Team mit dem Genfer Clint Capela musste sich den Erfolg erkämpfen. Erst im 3. Viertel setzten sich die Gäste ab. Capela stand lediglich etwas mehr als 6 Minuten auf dem Parkett und liess sich dabei 4 Punkte und 3 Rebounds notieren.

Reaves: From Zero to Hero

Eine spannende Schlussphase erlebten die Fans in Minneapolis. In der Partie der Minnesota Timberwolves gegen die Los Angeles Lakers lagen die Gastgeber 2:08 Minuten vor Schluss 106:114 zurück.

Weil Laker Austin Reaves ein Foul beging und zwei Würfe daneben setzte, führten die Timberwolves 10 Sekunden vor der Sirene plötzlich 115:114 – ehe ausgerechnet Reaves 1,1 Sekunden vor Schluss das Spiel doch noch für Los Angeles gewann.

