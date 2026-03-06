Die erste Saison in der NBA endet für Yanic Konan Niederhäuser wegen einer Verletzung früher als geplant.

Legende: Folgenschwere Verletzung Bei Yanic Konan Niederhäuser. Keystone/AP Photo/Mark J. Terrill

Die erste Saison von Yanic Konan Niederhäuser in der NBA ist vorbei. Der Freiburger Rookie der Los Angeles Clippers hat sich am Mittwoch am rechten Fuss verletzt und muss laut mehreren amerikanischen Medien operiert werden.

Gegen die Indiana Pacers stürzte der 22-jährige Center beim Versuch, einen gegnerischen Wurf zu blocken, schwer. Er fasste sich sofort an den Knöchel und konnte das Spielfeld nur mit Hilfe verlassen. Niederhäuser wird sich einer Operation unterziehen müssen und erst in der nächsten Saison aufs Parkett zurückkehren.

Erfolgreiche Debüt-Saison

Niederhäuser, der im Juni letzten Jahres von den Clippers an 30. Stelle gedraftet wurde, hat in seiner ersten Saison in der prestigeträchtigen nordamerikanischen Liga 41 Spiele bestritten. Er erzielte durchschnittlich 4,3 Punkte und holte 2,9 Rebounds pro Spiel.

Übersicht NBA