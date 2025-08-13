In der 2. Phase der Vorquali zur WM 2027 in Katar haben die Schweizer Basketballer am Mittwochabend in Winterthur einen kapitalen Sieg gefeiert. Das Team von Trainer Ilias Papatheodorou schlug die Slowakei mit 85:72. Den 1. Direktvergleich hatte die Schweiz auswärts noch mit 60:73 verloren.

Nach rund 15 Minuten übernahmen die Gastgeber die Führung und gaben diese bis zum Schluss nicht mehr ab. Spannend wurde es 3 Minuten vor dem Ende, als die Reserve auf 5 Punkte geschmolzen war. Doch dann übernahm Selim Fofana das Zepter. Der Spieler von Thessaloniki (GRE) erzielte 7 Punkte in Folge und führte sein Team zum Erfolg. Fofana war mit 24 Zählern der beste Werfer der Partie.

Legende: Ein sicherer Wert Selim Fofana (links) machte in Winterthur zum Schluss den Unterschied. Keystone/ENNIO LEANZA

Schweiz grüsst von Platz 1

Dank dem 2. Sieg im 3. Spiel führen die Schweizer die Dreiergruppe, der auch die Ukraine angehört, zumindest vorübergehend an. Die Top 2 ziehen in die eigentliche Ausscheidung für die WM 2027 in Katar ein.

Den Abschluss der Vorquali markiert am Samstag, 16. August, die Partie in Riga gegen die mit NBA-Akteuren gespickte Ukraine (ebenfalls live im Stream).