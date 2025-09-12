Für Deutschland ist der nächste Titel greifbar. Der Basketball-Weltmeister bestreitet am Sonntag in Riga gegen die Türkei den EM-Final.

Legende: Herr der Lüfte Franz Wagner führt Deutschland in den Final der Basketball-EM. Keystone/TOMS KALNINS

Angeführt von den NBA-Profis Dennis Schröder und Franz Wagner besiegte Deutschland im Halbfinal Aussenseiter Finnland in Riga deutlich 98:86 und sorgte vor rund 10'000 Zuschauern für den ersten deutschen EM-Finaleinzug seit 2005 mit Dirk Nowitzki.

Erst vor zwei Jahren hatte Deutschland in Manila erstmals den WM-Titel gewonnen. Nun könnte der zweite EM-Triumph nach 1993 folgen. Die Finnen, die im Achtelfinal überraschend Topfavorit Serbien ausgeschaltet hatten, konnten keine weitere Sensation mehr schaffen.

Griechen gegen Türkei chancenlos

Der andere Halbfinal war eine noch klarere Sache. Die Türkei liess Griechenland beim 94:68 keine Chance. NBA-Star Giannis Antetokounmpo blieb mit zwölf Punkten blass. Auf der anderen Seite warf Ercan Osmani 28 Zähler. Die Türken, die zum zweiten Mal nach 2001 in einem EM-Final stehen, streben am Sonntag als Aussenseiter den ersten Titelgewinn an einem Grossanlass an.