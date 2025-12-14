Legende: Meldete sich eindrücklich zurück Victor Wembanyama. Keystone/AP/Ronda Churchill

Nach einer einmonatigen Verletzungspause kehrte Victor Wembanyama am Samstag zurück und trug entscheidend zum 111:109-Sieg seiner Spurs gegen die Oklahoma City Thunder bei. Der Franzose wurde zunächst geschont und erhielt insgesamt nur 20 Minuten Einsatzzeit. Diese nutzte er aber perfekt aus. Mit 22 Punkten (9 Rebounds, 2 Assists, 2 Blocks), davon 15 im letzten Viertel, glückte ihm eine spektakuläre Leistung.

Für den 21-jährigen Wembanyama bietet sich in seiner dritten NBA-Saison die erste Chance auf eine Trophäe. Für «OKC» hingegen war es im 26. Saisonspiel erst die 2. Niederlage.

Die Spurs treffen am Dienstag im Final des NBA Cups in Las Vegas auf die New York Knicks, die mit 132:120 gegen Orlando Magic gewannen. 40 Punkte gingen auf das Konto von Jalen Brunson. Der NBA Cup ist als «In-Season-Tournament» in den normalen Meisterschaftsbetrieb eingebettet und zählt zur Regular Season.

NBA