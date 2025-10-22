Zum Auftakt der neuen NBA-Saison muss sich Houston in Oklahoma City erst in der 2. Verlängerung geschlagen geben.

Legende: Ein zähes Ringen Zwischen Oklahoma City (in blau) und Houston ging es richtig zur Sache. Keystone/NATE BILLINGS

Mehr konnten sich die Fans der Oklahoma City Thunder zum Auftakt der NBA-Saison nun wirklich nicht wünschen. Vor der Partie gegen die Houston Rockets gab es zu Ehren des Titelverteidigers eine Meister-Zeremonie, ein Champion-Banner unter dem Hallendach wurde enthüllt – und als i-Tüpfelchen feierten die Thunder einen knappen 125:124-Erfolg in der 2. Verlängerung.

Für die Entscheidung war der letztjährige MVP Shai Gilgeous-Alexander besorgt. Er verwandelte 2,3 Sekunden vor Ende der 2. Overtime 2 Freiwürfe und machte aus einem 123:124 ein 125:124.

Capela spielt nur knapp 8 Minuten

Bei den Gästen lief der Schweizer Center Clint Capela nach 5 Jahren bei den Atlanta Hawks erstmals wieder für die Rockets auf. Das Jersey der Texaner hatte der Genfer von 2014 bis 2020 getragen. Capela stand aber bloss 7:52 auf dem Parkett. Dabei versenkte er alle seine 3 Würfe (2 Freiwürfe, einer aus dem Feld) und kam auf 4 Punkte.

Eine Rückkehr war der Trip nach Oklahoma City für Capelas Superstar-Teamkollegen Kevin Durant (23 Punkte), der von 2008 bis 2016 für «OKC» gespielt hatte.

NBA