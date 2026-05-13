Die Basketball-Welt trauert gleich um zwei Verstorbene: Einen aktuellen und einen Ex-NBA-Profi.

Legende: Nicht mehr unter uns Brandon Clarke und Jason Collins. Reuters/Matthew Smith/Kirby Lee

NBA-Profi Brandon Clarke ist im Alter von 29 Jahren gestorben, wie sein bisheriges Team, die Memphis Grizzlies, bekanntgab. Die Todesursache wurde nicht veröffentlicht.

Gemäss der Polizei von Los Angeles gibt es Hinweise auf eine mögliche Drogenüberdosis. So seien bei der Leiche Betäubungsmittel gefunden worden, Hinweise auf ein Verbrechen lägen nicht vor.

Clarke kam 2019 in die NBA und spielte ausschliesslich für Memphis.

Erster öffentlich schwuler NBA-Spieler

Ebenfalls bekannt geworden ist der Tod von Jason Collins. Wie seine Familie mitteilte, starb der frühere Basketball-Profi im Alter von 47 Jahren an einem Gehirntumor.

Collins erlangte während seiner aktiven Laufbahn im Jahr 2013 grosse Aufmerksamkeit, als er als erster Spieler der nordamerikanischen Liga seine Homosexualität öffentlich machte.

Collins spielte zwischen 2001 und 2014 in der NBA. Er begann seine Karriere bei den damaligen New Jersey Nets und kehrte zum Abschluss seiner Laufbahn noch einmal zum Team zurück, als dieses bereits in den Bezirk Brooklyn nach New York umgezogen war.