Goldkandidat Serbien scheidet an der Basketball-EM völlig überraschend im Achtelfinal aus.

Legende: In die Mangel genommen Serbiens Superstar Nikola Jokic. Keystone/Sergei Grits

Das serbische Team von Trainer Svetislav Pesic verlor in Riga gegen Finnland mit 86:92 und muss die Segel im Achtelfinal streichen. Der WM-Zweite war als grosser Gold-Kandidat in das Turnier gestartet. Doch auch 33 Punkte von NBA-Star Nikola Jokic konnten das Aus gegen starke Finnen nicht verhindern. Lauri Markkanen glänzte beim Co-Gastgeber der Europameisterschaft mit 29 Zählern.

Damit erlebten die Serben dasselbe Schicksal wie vor drei Jahren. 2022 in Berlin war das Team ebenfalls in der Runde der letzten 16 ausgeschieden, damals gegen Italien.

Auch Gastgeber Lettland out

Neben Serbien scheiterte am Samstag auch der K.o.-Runden-Gastgeber Lettland. Die Letten mussten sich Litauen mit 79:88 geschlagen geben. Zu den ersten vier Viertelfinalisten gehören neben Finnland und Litauen Titelverteidiger Deutschland (85:58 gegen Portugal) und die Türkei (85:79 gegen Schweden).